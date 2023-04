https://fr.sputniknews.africa/20230424/commerce-russie-chine-plus-de-70-deja-effectues-en-monnaies-nationales-1058825497.html

Commerce Russie-Chine: plus de 70% déjà effectués en monnaies nationales

Moscou et Pékin s'approchent à grands pas de l'abandon du dollar dans le commerce bilatéral. C'est ce que suggère le ministre russe des Finances, selon lequel... 24.04.2023, Sputnik Afrique

Les monnaies nationales sont en train de se substituer progressivement au dollar dans les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine. "Nous nous en approchons", a déclaré ce lundi le ministre russe des Finances Anton Silouanov.Selon lui, la Russie est passée à l'utilisation des roubles et yuans dans les règlements parce que le dollar n'est plus une monnaie de réserve et est devenu "dangereux" pour ce genre de transactions. "Le passage à l'utilisation du rouble, de monnaies de pays amicaux, de monnaies numériques c'est notre présent et notre avenir pour effectuer des règlements financiers", a-t-il ajouté, en disant qu'il s'agissait d'une "priorité" pour Moscou.Cependant, pour la Russie, une telle réorientation est une "mesure forcée", d'après le ministre. Cette politique sera suivie tant que les émetteurs des monnaies de réserve classiques poursuivront leur politique antirusse. L'utilisation de devises nationales est plus confortable pour la Russie et les entrepreneurs, selon lui.D'après M. Silouanov, est actuellement traversée "la première phase aigüe de changement de l'ordre économique mondial". Les pays en développement sont en train de bousculer ceux industrialisés. Il faut donc penser à long terme pour prévoir les changements à venir et y consacrer des ressources financières étatiques, a-t-il ajouté.De plus en plus d'échanges "dédollarisés"Pékin est en effet en train de promouvoir le yuan auprès de ses partenaires afin de rivaliser avec le billet vert. La Russie développe également des échanges en devises nationales dans les exportations de pétrole et de gaz vers ses partenaires. D'autres pays, notamment en Asie, abandonnent de plus en plus le dollar dans les échanges bilatéraux. C'est le cas de l'Inde et du Bangladesh, qui viennent de conclure un accord ad hoc.

