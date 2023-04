https://fr.sputniknews.africa/20230424/avec-ou-sans-poutine-le-kremlin-evoque-la-presence-du-president-russe-au-sommet-des-brics-1058826071.html

Avec ou sans Poutine? Le Kremlin évoque la présence du Président russe au sommet des BRICS

Avec ou sans Poutine? Le Kremlin évoque la présence du Président russe au sommet des BRICS

Le Président russe a reçu une invitation au sommet des BRICS en Afrique du Sud, a confirmé le Kremlin. Mais la forme sous laquelle il y participera n’a pas... 24.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-24T16:45+0200

2023-04-24T16:45+0200

2023-04-24T19:05+0200

brics

sommet

vladimir poutine

mandat d'arrêt

participation

international

russie

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/03/1054167398_0:144:3237:1965_1920x0_80_0_0_02fc75d66f55b09d88980e94aaacc350.jpg

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a confirmé à la presse que Vladimir Poutine avait reçu une invitation au prochain sommet des BRICS, en août prochain.Il a ajouté que la Russie participait aux travaux des BRICS à tous les niveaux.La participation du Président russe est encore au stade de réflexion en raison du mandat d’arrêt émis récemment à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI). "C'est une question qui est encore à l'étude, nous attendons que tous les membres des BRICS indiquent s'ils viennent ou non", a indiqué le Président sud-africain Cyril Ramaphosa.Un groupe attractifL'Afrique du Sud, qui assure depuis le 1er janvier 2023 la présidence tournante du groupe, accueillera le sommet des BRICS dans la province de Gauteng du 22 au 24 août. Le leitmotiv de l’événement sera "Les BRICS et l'Afrique: un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif".Ces derniers temps, plusieurs pays expriment leur volonté de rejoindre le bloc, plus particulièrement l’Algérie, l’Égypte, l’Iran et le Zimbabwe.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, sommet, vladimir poutine, mandat d'arrêt, participation, international, russie, dmitri peskov