Au Soudan, les diplomates russes étudient les voies d’évacuation

2023-04-23T10:15+0200

2023-04-23T10:15+0200

2023-04-23T10:15+0200

À l’exception d’une femme avec enfant, tous les autres citoyens russes se trouvant dans la capitale soudanaise au début des affrontements ont été évacués vers la mission diplomatique russe, selon l’ambassadeur Andreï Tchornovol.Il a précisé que pour l’heure l’ambassade ne parvenait pas à évacuer cette femme.Des itinéraires d’évacuation étudiésL’ambassadeur a fait savoir que les diplomates étudiaient actuellement les itinéraires d’évacuation depuis le Soudan.L’évacuation par avion n’est pas actuellement possible parce que l’aéroport international de Khartoum est une zone de combats.140 demandes d’évacuation140 Russes sur les quelque 300 présents dans le pays ont confirmé à l’ambassade leur volonté de quitter le Soudan. Mais la liste grossit constamment suite aux demandes de citoyens des pays de l’ex-URSS et de certains autres pays.Des affrontements entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo ont éclaté le 15 avril.Selon le ministère soudanais de la Santé le nombre de personnes tuées a déjà atteint 600.

