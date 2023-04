https://fr.sputniknews.africa/20230417/en-direct-depuis-khartoum-en-proie-a-des-combats-entre-larmee-et-une-force-paramilitaire-1058660627.html

En direct depuis Khartoum, en proie à des combats entre l'armée et une force paramilitaire

En direct depuis Khartoum, en proie à des combats entre l'armée et une force paramilitaire

Les combats se poursuivent ce lundi au Soudan, notamment à Khartoum, entre les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo... 17.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-17T11:39+0200

2023-04-17T11:39+0200

2023-04-17T11:41+0200

khartoum

afrique subsaharienne

soudan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/11/1058656154_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9d21dbcdba4d27c7ed49eedd9157526c.jpg

La capitale soudanaise Khartoum a été secouée par des tirs et des explosions samedi 15 avril, à l'issue d'une journée de combats meurtriers dans les rues et de raids aériens interposés entre l'armée et la FSR. Suivez la situation dans la ville en direct sur Sputnik.

khartoum

afrique subsaharienne

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

khartoum, afrique subsaharienne, soudan