https://fr.sputniknews.africa/20230422/leglise-russe-des-vieux-croyants-fait-des-dons-en-ouganda-1058790178.html

L’Église russe des Vieux-croyants fait des dons en Ouganda

L’Église russe des Vieux-croyants fait des dons en Ouganda

L'Église orthodoxe vieille-ritualiste russe a apporté de l’aide à des paroisses de Vieux-croyants d'Ouganda à l’occasion de Pâques, a annoncé le doyen des... 22.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-22T22:52+0200

2023-04-22T22:52+0200

2023-04-22T22:54+0200

afrique subsaharienne

ouganda

église orthodoxe russe

aide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103584/21/1035842171_0:230:3033:1936_1920x0_80_0_0_0952a92991f19136ebc568d0b5d47f5d.jpg

Une délégation de l'Église orthodoxe russe des Vieux-croyants a acheminé de l’aide caritative en Ouganda pour la distribuer aux membres des quatre communautés de vieux-ritualistes du pays, a déclaré ce samedi 22 avril à Sputnik le prêtre Nikola Bobkov, doyen des paroisses ougandaises et recteur de l'église de l'Intercession et de l'Assomption de la Viergede Moscou.L’Église orthodoxe des Vieux-croyants en OugandaLes orthodoxes vieux-croyants, ou vieux-ritualistes, forment un ensemble de groupes qui se sont séparés de l'Église orthodoxe russe par refus des réformes introduites par le patriarche Nikon en 1666-1667.L'Ouganda compte aujourd'hui quatre paroisses de l'Église orthodoxe vieille-ritualiste russe, qui accueillent jusqu'à 300 croyants. Elles sont toutes desservies par le prêtre Joakim Walusimbi, un prêtre local, qui a été ordonné par le métropolite Corneille, chef de l’Église orthodoxe russe des Vieux-Croyants, en 2015.Liens entre l’Afrique et l’Église orthodoxe russeL’Église orthodoxe russe avait précédemment annoncé avoir publié des livres de prières pour les chrétiens d’Afrique. Ces livres ont été traduits en langues tiv (parlée au Nigeria), kirundi (parlée au Burundi) et swahili (groupe de langues parlées en Afrique de l’Est), a indiqué l’exarque sur sa chaîne Telegram. Des traductions en d’autres langues africaines sont aussi prévues. Pour le développement des liens culturels entre la Russie et la République démocratique du Congo (RDC), L'Église orthodoxe russe avait demandé au pays africain la permission d'y ouvrir une représentation.

afrique subsaharienne

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ouganda, église orthodoxe russe, aide