Le Kenya propose sa médiation au Soudan, où une trêve de 3 jours est instaurée

Le Président kenyan William Ruto a proposé d'accueillir un processus de médiation pour mettre fin au conflit au Soudan entre le chef de l’armée et le dirigeant... 22.04.2023, Sputnik Afrique

Alors que le Soudan est déchiré depuis plus d’une semaine par des affrontements entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, le Kenya a officiellement proposé sa médiation dans le processus de paix.Le Kenya a "de solides antécédents en matière de facilitation efficace du rétablissement de la paix et de la résolution des conflits politiques dans la région", ajoute le chef de l’État, concluant qu’"il est l’heure de donner une chance à la paix".Trêve enfin acceptéeLe 21 avril, les deux parties belligérantes ont accepté le principe d’une trêve de 3 jours à l’occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du ramadan.Au soir du 21 avril l’armée soudanaise a donné son accord au cessez-le-feu "pour permettre aux citoyens de célébrer l'Aïd Al-Fitr et le flux des services humanitaires". Le même jour au matin, les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) ont accepté la trêve.Ce cessez-le-feu de 72 heures a été avancé le 20 avril par plusieurs organisations internationales, dont L’Union africaine, le groupe régional d'Afrique de l'Est IGAD, la Ligue des États arabes, l’Onu et l'Union européenne.VictimesMalgré les annonces des deux belligérants, les affrontements ont continué au 22 avril, selon les témoignages recueillis par Al-Jazeera.Au premier jour de l'Aïd al-Fitr environ 60 personnes ont péri, plus de 200 ont été blessées à la suite des combats, a déclaré à la chaîne Asharq le ministre soudanais de la Santé Haytham Mohammed Ibrahim.Au total, environ 600 personnes sont morteset plus de 3.500 ont été blessées au cours des combats ayant débuté le 15 avril.Les affrontements ont lieu à Khartoum et dans les provinces voisines. Plusieurs Soudanais fuient leurs maisons. Entre 10.000 et 20.000 personnes se sont ainsi réfugiées au Tchad, rapportent les équipes du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).Le système de santé au Soudan est dans une situation catastrophique: 43 hôpitaux sur 130 à Khartoum sont complètement détruits, selon Haytham Mohammed Ibrahim.

