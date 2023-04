https://fr.sputniknews.africa/20230421/les-organisations-internationales-appellent-a-une-treve-de-trois-jours-au-soudan-1058764878.html

Les organisations internationales appellent à une trêve de trois jours au Soudan

Les organisations internationales appellent à une trêve de trois jours au Soudan

L’Union africaine, la Ligue des États arabes, l’Onu et l'Union européenne ont réclamé, à l’occasion de la fin du ramadan, un cessez-le-feu de 72 heures au... 21.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-21T18:09+0200

2023-04-21T18:09+0200

2023-04-21T18:12+0200

afrique subsaharienne

soudan

onu

ramadan

trêve

combat

armée

union africaine (ua)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/15/1058752635_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1853dd37b000ebc3dd7d72c9a2b59607.jpg

Plusieurs organisations internationales ont proposé d’instaurer une trêve d’au moins de 72 heures au Soudan pour l'Aïd al-Fitr, fête traditionnellement célébrée pendant trois jours qui marque la fin du jeûne du ramadan.Il se prononçait à l'issue d’une réunion virtuelle organisée par l'Union africaine avec la présence de responsables du groupe régional d'Afrique de l'Est IGAD, de la Ligue des États arabes, de l’Onu et de l'Union européenne."Plaies graves"Le 21 avril tôt au matin, les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, numéro deux du pays, ont annoncé leur accord pour cette trêve de 72 heures, selon la chaîne Al Jazeera.Le même jour, le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du pays, apparaissait pour la première fois depuis le début des hostilités à la télévision d'État. Sans mentionner une quelconque trêve, il s’est adressé à la nation:Le 20 avril, dans une interview à Al-Jazeera, le général al-Burhane avait affirmé qu'il n'y aurait pas "de discussions politiques" ni de pourparlers "directs" avec son rival.Crise au SoudanLe Soudan est déchiré depuis le 15 avril par des affrontements entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR), contrôlées par le général Mohamed Hamdane Daglo, numéro deux du pays.Plus de 400 personnes ont été tuées et au moins 3.500 blessées dans les combats en une semaine, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.D’intenses combats ont lieu à Khartoum, les habitants de la capitale fuient leurs maisons, tandis que plusieurs hôpitaux ont dû fermer en raison d’attaques ou d’un manque de ressources. Au total, un tiers des établissements de santé du Soudan "sont aujourd’hui hors d’état de fonctionner", selon Nima Saeed Abid, représentante au Soudan de l’OMS.

afrique subsaharienne

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, onu, ramadan, trêve, combat, armée, union africaine (ua)