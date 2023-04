"L'armée soudanaise est capable de ramener la situation dans le pays à la normale"

https://fr.sputniknews.africa/20230420/larmee-soudanaise-est-capable-de-ramener-la-situation-dans-le-pays-a-la-normale-1058733373.html

Interrogé par Sputnik, l'ambassadeur du Soudan en Russie a qualifié les combats dans son pays entre l'armée régulière et les paramilitaires

Le Soudan est déchiré pour la sixième journée d’affilée par des affrontements entre l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du pays, et les forces paramilitaires FSR, contrôlées par le général Mohamed Hamdane Daglo, numéro deux du pays.Au micro de Sputnik, l’ambassadeur du pays en Russie, Mohammed Elghazali Eltijani Sirraj, a fait le point sur la situation.Le Soudan est en contact avec Moscou, a fait savoir le diplomate: "La Russie est un pays ami pour nous, par conséquent, dès le début du développement des événements samedi dernier (le 15 avril, ndlr), nous avons été en contact direct avec le ministère russe des Affaires étrangères"."Maximum d'appui pour toute évacuation requise"Aucun dirigeant du Soudan n'a demandé l'asile politique en Russie, selon l’ambassadeur.Par contre, le gouvernement dirigé par le général al-Burhane "fournira un maximum d'appui pour toute évacuation requise" des citoyens russes, a-t-il ajouté.Combats à KhartoumLes affrontements ont débuté à Khartoum le 15 avril et ont fait plus de 330 morts et 3.200 blessés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).Après une annonce de cessez-le-feu faite le 18 avril par les forces paramilitaires FSR, l’armée régulière du Soudan a aussi dit être prête à décréter un cessez-le-feu à partir du 19 avril. Toutefois, les explosions et les tirs n’ont pas cessé.

