https://fr.sputniknews.africa/20230422/ce-secteur-deconomie-devrait-rapporter-15-milliard-de-dollars-au-ghana-dici-2027-1058788261.html

Ce secteur d’économie devrait rapporter 1,5 milliard de dollars au Ghana d’ici 2027

Ce secteur d’économie devrait rapporter 1,5 milliard de dollars au Ghana d’ici 2027

Cherchant à renflouer son secteur touristique, le Ghana va créer 1,4 million d’emplois et étudier ses services et capacités d’accueil. Attendue par les... 22.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-22T18:05+0200

2023-04-22T18:05+0200

2023-04-22T18:09+0200

afrique

afrique de l'ouest

tourisme

ghana

économie

pib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/0b/1045863605_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_e21bf05e1682d6e77172ca685cc89d19.jpg

Le Ghana compte toucher plus de 1,5 milliard de dollars grâce à l’arrivée de touristes d’ici quatre ans, écrivent les médias locaux, citant un statisticien du gouvernement.L’augmentation du flux touristique est attendue suite au lancement en avril 2022 du projet "Destination Ghana", censé attirer un million de touristes en provenance d’Europe d’ici 2024.Plus de 1,4 million d’emplois devraient être créés, ce qui permettrait de réduire le chômage dans le pays, estime le professeur Samuel Annim. En effet, celui-ci a été évalué à 13,9% au cours du 2e trimestre 2022, sur une population active estimée à 13 millions d’habitants.Pour mieux comprendre les enjeux du secteur, une enquête démarre en ce mois d’avril dans la ville de Winneba, située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Accra, a ajouté le professeur. Une analyse qui vise à dresser le portrait des touristes locaux et internationaux et à évaluer les services qui leur sont proposés.Une longue voie de changementsCes démarches font partie de la stratégie ghanéenne du développement du tourisme sur 15 ans (2013-2027). Cette filière y est prioritaire, contribuant au PIB en troisième position.En octobre dernier, le chef d'État ghanéen a annoncé la construction d’une école de formation de pointe en tourisme et hôtellerie dans la capitale. L’établissement sera ouvert à tous ceux souhaitant faire carrière dans ce domaine, ainsi qu’aux professionnels cherchant à améliorer leurs compétences.

afrique

afrique de l'ouest

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique de l'ouest, tourisme, ghana, économie, pib