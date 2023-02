https://fr.sputniknews.africa/20230225/ce-pays-africain-connait-une-hausse-de-plus-de-80-de-ses-revenus-lies-au-tourisme-1058015202.html

Ce pays africain connaît une hausse de plus de 80% de ses revenus liés au tourisme

Ce pays africain connaît une hausse de plus de 80% de ses revenus liés au tourisme

L'année passée s'est avérée productive pour le Kenya grâce au secteur touristique. Les revenus liés à ce dernier sont en hausse de 83%, sans toutefois... 25.02.2023

Le Kenya a vu les revenus liés au tourisme augmenter de 83% en 2022 par rapport à l’année précédente, relate le ministère local du Tourisme.Dans son rapport annuel, l’instance a noté que les recettes ont atteint 2,12 milliards de dollars, contre 1,16 milliards en 2021.Quant aux arrivées des touristes dans ce pays, connu notamment pour sa faune, ses safaris ainsi que ses plages de sable, elles sont en hausse de près de 71% en 2022. Elles ont ainsi bondi à 1,48 millions de personnes contre 870.460 en 2021. Cependant, même avec cette croissance, les niveaux pré-pandémiques n’ont pas été atteints, selon la source.En 2019, près de deux millions de visiteurs s'étaient rendus dans ce pays d'Afrique de l'Est.Des expectations pour l’avenirEn outre, d’après les prévisions de l'Institut de recherche sur le tourisme, les revenus du secteur devraient être en hausse de près de 60% en 2023 pour atteindre 3,37 milliards de dollars. En ce qui concerne le nombre de visiteurs, il devrait frôler les 2,35 millions.Le gouvernement kényan ambitionne d’augmenter la quantité de voyageurs à environ trois millions en 2027, et les recettes à 4,28 milliards de dollars pour la même période.Il est à noter que l’industrie touristique constitue l'une des principales sources de devises étrangères du Kenya. Elle représente bon an, mal an près de 10,4% du produit intérieur brut du pays et 5,5% de ses emplois formels.

