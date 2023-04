https://fr.sputniknews.africa/20230420/un-sous-marin-russe-envoie-par-le-fond-une-flotte-ennemie-fictive-dans-le-pacifique-1058735589.html

Un sous-marin russe envoie par le fond une flotte ennemie fictive dans le Pacifique

Plus d'une vingtaine de missiles russes ont virtuellement frappé un groupe naval ennemi fictif avec un porte-avions à sa tête, informe l'armée russe.

Le sous-marin nucléaire russe Tomsk a procédé à des tirs de test contre un adversaire conventionnel, a fait savoir le 19 avril la Défense russe.La cible a été détectée à une distance de plus de 200 kilomètres. Elle a été identifiée comme un groupe d’attaque naval, avec un porte-avions nucléaire à sa tête.Au total, 22 missiles de croisière antinavires Granit ont été lancés, virtuellement, a précisé l’institution.Les missions de cette inspectionAuparavant, toujours lors des mêmes manœuvres, le navire lance-missiles R-298 a tiré un missile de croisière Moskit et a touché un vaisseau ennemi simulé. Les tirs ont été effectués en mer d’Okhotsk et la vidéo de ceux-ci a été relayée par la Défense russe.L’inspection en question dure depuis le 14 avril. Plus de 25.000 militaires y sont impliqués, ainsi que 167 navires, dont 12 sous-marins, tout comme 89 avions et hélicoptères. Ce 20 avril, le ministère a annoncé son achèvement. L’objectif des essais est de s’entraîner à contrecarrer le déploiement d’un ennemi dans la région clé du Pacifique, la partie sud de la mer d’Okhotsk, expliquait le ministre russe de la Défense, au début de l’inspection. Il est indispensable d’entraver leur débarquement sur l’île de Sakhaline et dans le sud des îles Kouriles.

