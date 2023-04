https://fr.sputniknews.africa/20230420/les-arsenaux-nucleaires-francais-et-britanniques-sont-controles-de-facto-par-les-usa-dit-le-kremlin-1058720902.html

Les arsenaux nucléaires français et britanniques sont contrôlés de facto par les USA, dit le Kremlin

Les arsenaux nucléaires français et britanniques sont contrôlés de facto par les USA, dit le Kremlin

Pour le Kremlin, les États-Unis contrôlent les arsenaux nucléaires français et britanniques. C’est pourquoi il est nécessaire de les prendre en compte, dans... 20.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-20T11:44+0200

2023-04-20T11:44+0200

2023-04-20T12:25+0200

kremlin

russie

france

armes nucléaires

royaume-uni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104233/01/1042330145_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6d3548489327e6bb29444a09ef19cc11.jpg

Paris et Londres ne sont pas autonomes sur leurs propres armes nucléaires, a estimé ce 20 avril le porte-parole du Président russe. Il a d’ailleurs rappelé que ces pays européens entraient dans le système uni de l’Otan, géré en pratique par Washington.Ce commentaire intervient après une récente déclaration de la diplomatie française.Paris veut équilibrer les potentielsSelon Anne-Claire Legendre, la France pourrait rejoindre d’éventuelles discussions sur le contrôle des armements stratégiques à une condition. La Russie et les États-Unis devront considérablement réduire leurs propres arsenaux nucléaires, jusqu’au niveau de Paris.Cette position de la France reste inchangée "depuis des décennies", a noté la diplomate française dans une interview au quotidien russe Kommersant.Aucun contrôleActuellement, aucun traité n’encadre le contrôle des armes stratégiques de Moscou et de Washington. Le dernier accord bilatéral du genre, New Start, a été suspendu par Vladimir Poutine en février dernier.Cette décision a été prise parce que ce document ne tient compte que des arsenaux nucléaires russes et américains, alors que d’autres pays de l’Otan, la France et le Royaume-Uni, disposent aussi d’armes nucléaires, expliquait le Président russe. En 2019, Donald Trump a annoncé le retrait de Washington du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), signé en 1987. Ensuite, en 2020, les États-Unis se sont retirés du traité Ciel ouvert qui permet des vols de surveillance non armés sur la totalité du territoire des États parties.

russie

france

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kremlin, russie, france, armes nucléaires, royaume-uni