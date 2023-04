https://fr.sputniknews.africa/20230408/armes-nucleaires-macron-navait-pas-aussi-farouchement-critique-les-usa-depuis-longtemps-1058440511.html

Armes nucléaires: Macron n’a pas aussi durement critiqué les USA depuis longtemps, dit le Kremlin

Une "critique véhémente" envers les Etats-Unis qu'on "n'avait pas entendu de la part du Président français depuis longtemps". Le porte-parole du Kremlin a... 08.04.2023, Sputnik Afrique

Les propos de Macron sur le non-déploiement d'armes nucléaires épinglent les Etats-Unis, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Depuis la Chine, Emmanuel Macron avait auparavant affirmé qu’aucun pays ne devait déployer de telles armes sur le territoire d'autrui. Le Président français parlait du possible déploiement d'armes atomiques en Biélorussie, mais négligeait le fait qu'en cela résidait la politique américaine depuis de multiples années.Les armes atomiques US en EuropeLors d'un point-presse à l'issue de sa rencontre à Pékin avec Xi Jinping le 6 avril, Emmanuel Macron avait estimé que la décision de la Russie de déployer des armes nucléaires en Biélorussie était "non conforme" à ses engagements en vertu du droit international. Il a ajouté qu’aucun pays ne pouvait "en aucune circonstance" déployer ce genre d’armes sur le territoire d'un autre État.Une déclaration qui fait suite à la décision de Moscou de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, comme les États-Unis le font depuis longtemps sur le territoire de leurs alliés.Par exemple, en Europe, plus d’une centaine de charges nucléaires de 0,3 à 50 kilotonnes pour les bombes B61-3 et B61-4 sont déployées par les Etats-Unis. Elles se trouvent dans six bases en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie.

