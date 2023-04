https://fr.sputniknews.africa/20230404/moscou-nomme-les-conditions-de-retablissement-du-traite-new-start-sur-les-armes-nucleaires-1058407082.html

Moscou nomme les conditions de rétablissement du traité New Start sur les armes nucléaires

Suspendu par Vladimir Poutine, le dernier accord russo-américain sur les armes stratégiques New Start peut tout de même être rétabli, a estimé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.Pour le reprendre, Washington a besoin de remplir quelques conditions:Enfin, les États-Unis devraient comprendre que cette politique nécessite d’être revisitée, a-t-il ajouté.Traité suspenduSigné en 2010, le traité New Start était le dernier accord bilatéral du genre entre Moscou et Washington. En août 2022, la Russie avait annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, en réponse aux entraves aux inspections russes aux États-Unis.Le Président Poutine, le 21 février, a déclaré la suspension par Moscou de sa participation au traité. Cette décision a été prise parce que ce document ne tient compte que des arsenaux nucléaires russes et américains, alors que d’autres pays de l’Otan, comme la France ou le Royaume-Uni disposent aussi d’armes nucléaires.La note officielle de cette suspension a été transmise à la partie américaine le 28 février.

