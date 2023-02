Le Kremlin précise les conditions de son retour dans le traité New Start

https://fr.sputniknews.africa/20230222/le-kremlin-precise-les-conditions-de-son-retour-dans-le-traite-new-start-1057991451.html

Si les pays occidentaux tiennent compte des préoccupations de la Russie, celle-ci pourrait réintégrer le Traité de réduction des armes stratégiques offensives New Start, a déclaré ce mercredi 22 février Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.Or à l’heure actuelle, l'Otan maintient une position ouvertement hostile à la Russie.De plus, l’Alliance est directement impliquée dans le conflit en Ukraine, selon le porte-parole du Kremlin.Attendre que nos adversaires mûrissentPour M.Peskov, les positions adoptées par les différents représentants de l’Occident montrent que ceux-ci ne souhaitent pas négocier.Moscou fait tout pour garantir sa sécurité, "y compris en matière de contrôle des armements et de stabilité" en attendant que ses "adversaires mûrissent pour un dialogue normal", a-t-il conclu.Le 21 février, le Président russe Vladimir Poutine avait annoncé la suspension par Moscou de sa participation au traité New Start. Selon lui, ce document ne tient compte que des arsenaux nucléaires russes et américains, alors que d’autres pays de l’Otan, comme la France ou le Royaume-Uni disposent aussi d’armes nucléaires.La décision de M.Poutine a été approuvée ce 22 février par les deux chambres du parlement russe.

