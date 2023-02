https://fr.sputniknews.africa/20230222/la-douma-approuve-la-suspension-de-la-participation-russe-au-traite-new-start-1057987599.html

La Douma approuve la suspension de la participation russe au traité New Start

La Douma approuve la suspension de la participation russe au traité New Start

Après l'annonce faite le 21 février par Vladimir Poutine, la Douma a approuvé la suspension de la participation russe au traité New Start. La décision sur la... 22.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-22T09:53+0100

2023-02-22T09:53+0100

2023-02-22T10:08+0100

russie

new start (traité de réduction des armes nucléaires)

vladimir poutine

douma d'état

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/20264/43/202644398_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_2768c89b4f1cec860cb8e1b6309fdd79.jpg

La Douma d'État a adopté le 22 février un projet de loi du Président russe visant à suspendre la participation de la Russie au traité de réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis et la Russie, baptisé New Start.La décision sur la reprise de la participation au traité sera prise par le Président, est-il indiqué dans le document.Se prononçant le 21 février devant le Parlement, Vladimir Poutine a précisé que la Russie ne se retirait pas du traité. Selon lui, à travers l'Otan, les États-Unis lancent à la Russie un ultimatum sur le New Start, en disant: "respectez tout et nous, nous nous comporterons comme bon nous semble".Constatant la dégradation des relations entre les deux pays, il a totalement imputé ce fait à Washington. Selon Vladimir Poutine, la Russie doit comprendre comment elle doit tenir compte des arsenaux nucléaires de la France et du Royaume-Uni.Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant les États-Unis et la Russie. Moscou avait annoncé début août suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, en réponse aux entraves américaines aux inspections russes aux États-Unis.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, new start (traité de réduction des armes nucléaires), vladimir poutine, douma d'état