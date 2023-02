https://fr.sputniknews.africa/20230221/poutine-la-russie-suspend-sa-participation-au-traite-new-start--1057977234.html

Poutine: la Russie suspend sa participation au traité New Start

Poutine: la Russie suspend sa participation au traité New Start

Sans s'en retirer pour de bon, Moscou suspend sa participation au traité de réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis et la Russie (New... 21.02.2023, Sputnik Afrique

La Russie suspend sa participation au traité de réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis et la Russie, baptisé New Start. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le Président russe en intervenant devant le Parlement.La Russie ne s'en retire pas, a-t-il tenu à souligner.Selon lui, à travers l'Otan, les États-Unis lancent à la Russie un ultimatum sur le New Start, en disant: "respectez tout et nous, nous nous comporterons comme bon nous semble".Début février, l'Otan a de fait exigé de revenir à l'application du traité en question, y compris sur l'accès des inspections aux sites nucléaires russes, a encore indiqué M.Poutine. La responsabilité incombe à WashingtonAvant de revenir aux discussions concernant le New Start, la Russie doit comprendre comment elle doit tenir compte des arsenaux nucléaires de la France et du Royaume-Uni, a également dit le Président.Constatant la dégradation des relations entre la Russie et les États-Unis, Vladimir Poutine a totalement imputé ce fait à Washington.

