La Défense russe annonce la libération de trois autres quartiers d’Artiomovsk

La Défense russe annonce la libération de trois autres quartiers d’Artiomovsk

Les militaires russes ont pris possession de trois quartiers dans le nord-ouest, le centre et le sud-ouest d’Artiomovsk, rapporte la Défense russe dans son... 19.04.2023, Sputnik Afrique

En 24 heures, les détachements d’assaut russes ont pris le contrôle de trois autres quartiers d’Artiomovsk (Bakhmout), a fait savoir ce 19 avril le porte-parole du ministère russe de la Défense.Ces quartiers se trouvent dans les parties nord-ouest, sud-ouest et au centre de cette ville stratégique de la république populaire de Donetsk (RPD), a précisé Igor Konachenkov. Les troupes aéroportées russes ont aussi bloquée la ville depuis les périphéries nord et sud.Ces manœuvres terrestres ont été appuyées par l’aviation et l’artillerie du groupement Sud. Ces unités ont réussi 67 missions de tir en 24 heures et quatre sorties aériennes.Les militaires russes ont également déjoué les tentatives de contre-attaque ukrainiennes dans les parties nord-ouest et centrale d’Artiomovsk.Cette avancée intense se poursuit depuis quelques jours. Le 15 avril, la Défense russe a informé de la libération de neuf quartiers de la ville, puis au moins quatre autres ont été libérés, sans compter ces trois nouveaux.Une ville stratégiqueArtiomovsk est située dans la partie de la RPD contrôlée par Kiev. C’est un nœud de transport important pour l'approvisionnement du groupement ukrainien dans le Donbass.De féroces batailles se déroulent pour le contrôle de cette ville depuis plusieurs mois. Le Président Zelensky avait précédemment déclaré que l’armée ukrainienne ne quitterait pas la ville et avait annoncé la préparation d’une contre-offensive.

