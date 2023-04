https://fr.sputniknews.africa/20230416/deux-nouveaux-quartiers-dartiomovsk-liberes-la-defense-dresse-le-bilan-des-dernieres-24h-1058643808.html

Deux nouveaux quartiers d’Artiomovsk libérés: la Défense dresse le bilan des dernières 24h

Les détachements d’assaut russes se sont emparés de deux nouveaux quartiers dans le nord-ouest et le sud-est d’Artiomovsk, selon le dernier bilan de la Défense... 16.04.2023, Sputnik Afrique

Les détachements d’assaut du groupe Wagner ont libéré deux autres quartiers de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), a annoncé ce dimanche 16 avril le ministère russe de la Défense.Selon son porte-parole Igor Konachenkov, la défense antiaérienne a intercepté 10 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et Smertch, ainsi que trois missiles anti-radar HARM.Quatre drones ukrainiens ont été détruits.Près de 330 soldats ukrainiens ont été éliminés en 24 heures.Les pertes de Kiev sur les axes principaux:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 407 avions, 228 hélicoptères et 3.760 drones. Elle a détruit 415 systèmes de défense sol-air, 8.689 chars et autres blindés, 1.086 lance-roquettes multiples, 4.600 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 9.542 autres équipements militaires.

