https://fr.sputniknews.africa/20230412/la-defense-russe-constate-une-avancee-importante-a-artiomovsk-1058533402.html

La Défense russe constate une avancée importante à Artiomovsk

La Défense russe constate une avancée importante à Artiomovsk

La Défense russe a annoncé que trois autres quartiers de la ville d’Artiomovsk, une ville stratégique dans le Donbass, étaient passés sous le contrôle des... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T14:15+0200

2023-04-12T14:15+0200

2023-04-12T14:15+0200

donbass. opération russe

ukraine

igor konachenkov

russie

ministère russe de la défense

international

groupe wagner

artemovsk (bakhmout)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058533228_0:37:3148:1808_1920x0_80_0_0_0c176241739909ea780d12be558f57c8.jpg

Appuyé par les troupes aéroportées russes, le groupe de sécurité privé Wagner s’est emparé de trois quartiers d’Artiomovsk (Bakhmout), a déclaré ce mercredi 12 avril Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.Selon le porte-parole, l’aviation, les troupes balistiques et l’artillerie du groupement Sud russe ont frappé les unités de renfort ukrainiennes qui essayaient de pénétrer à Artiomovsk du côté de Tchassov Yar et de Bogdanovka. Les frappes russes ont également visé la 28e brigade mécanisée ukrainienne près de Konstantinovka, en république populaire de Donetsk (RPD).Les avions russes ont effectué huit sorties dans cette région en 24 heures, alors que les troupes balistiques et l’artillerie ont effectué 54 missions de tir.Artiomovsk, une ville stratégiqueArtiomovsk est située dans la partie de la RPD contrôlée par Kiev. C’est un nœud de transport important pour l'approvisionnement du groupement ukrainien dans le Donbass.De féroces batailles se déroulent pour le contrôle de cette localité. Le 11 avril, le fondateur du groupe de sécurité Wagner, Evguéni Prigojine a affirmé que plus de 80% de la ville, y compris tous les centres administratifs, étaient sous le contrôle des forces russes.

ukraine

russie

artemovsk (bakhmout)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, igor konachenkov, russie, ministère russe de la défense, international, groupe wagner, artemovsk (bakhmout)