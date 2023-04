Ce pays détrône le Mali et devient le premier producteur de coton en Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230419/ce-pays-detrone-le-mali-et-devient-le-premier-producteur-de-coton-en-afrique-1058712874.html

Face à la dégringolade des récoltes de coton en Afrique de l’Ouest, liée à l’invasion d’insectes ravageurs, le Bénin a pris au Mali sa primauté dans la... 19.04.2023, Sputnik Afrique

afrique

coton

mali

bénin

afrique de l'ouest

production

insectes

Ses récoltes ayant été divisées par deux par rapport à l’année dernière, le Mali cède son statut de plus grand producteur de coton sur le continent, écrit la radio RFI, citant des sources officielles.La première place revient au Bénin avec 587.000 tonnes, suivi du Burkina Faso. De son côté, Bamako en comptabilise 390.000 et descend à la troisième place, indique RFI. C’est le constat qui a été fait lors la dernière réunion du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) à Abidjan, capitale ivoirienne, précise le média.Le fléau des insectesCette réussite du Bénin se fait valoir sur fond de situation agricole difficile dans l’ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Selon RFI, elle est surtout conditionnée par des attaques d’insectes ravageurs, notamment des jassides. Certains États ont commandé moins d’intrants à cause de la flambée des prix sur le marché international et un manque d’engrais.En revanche, les autorités béninoises ont anticipé, poursuit le média, ce qui a permis aux cultures de mieux résister aux attaques des insectes. Parmi les démarches entreprises figurent la précocité des semis et une plus grande utilisation de fertilisants, souligne le média.Au titre de la campagne précédente de 2021-2022, Bamako a fait état, seulement en mars dernier, d’un record de production de plus de 760.000 tonnes. Ainsi, le pays a pu maintenir son statut de plus gros fabricant de cette matière première pour cette période.La saison 2022-2023 attendra les chiffres officiels pour confirmer ce revirement.

