En Côte d'Ivoire, la production cotonnière menacée par des attaques d'insectes ravageurs

En Côte d'Ivoire, la production cotonnière menacée par des attaques d'insectes ravageurs

Face à la menace persistante des jassides, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a effectué, lundi, une mission urgente d’observation et de rencontre avec les producteurs dans le Nord, précisément dans le département de Korhogo.M. Adjoumani s’est rendu dans cette localité pour s’imprégner de l’ampleur des jassides afin de contenir rapidement cette situation qui fait peser de graves menaces sur la production cotonnière et sur les revenus des acteurs de la chaîne de valeur.Selon le Conseil du coton et de l'anacarde (CCA, organe étatique de gestion de la filière), l'ampleur des attaques est inédite et pourrait entraîner un repli de la production prévue.Pour la campagne cotonnière 2022-2023 ouverte en juillet, le gouvernement ivoirien a débloqué 29 milliards de francs CFA (environ 43,5 millions de dollars) en intrants et pesticides et fixé le prix d'achat du coton à 310 FCFA (0,46 dollar) le kilogramme pour un objectif de production de plus de 570.425 tonnes.Malgré un recul de la production en 2021-2022 avec 540.000 tonnes de coton graine contre 559.000 tonnes en 2020-2021, la Côte d'Ivoire reste derrière le Bénin et le Mali et devant le Burkina Faso l'un des plus gros producteurs de coton en Afrique.

