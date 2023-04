https://fr.sputniknews.africa/20230418/kiev-designe-le-drone-russe-le-plus-dangereux-pour-ses-forces-armees-1058688118.html

Kiev désigne le drone russe le plus dangereux pour ses forces armées



Le drone russe Lancet est le plus dangereux pour les forces armées ukrainiennes, selon un conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur.

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire britannique The Economist, Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, a nommé quel drone russe est particulièrement redouté par les forces armées ukrainiennes.Selon lui, le Lancet "coûte probablement moins de 50.000 dollars" et détruit des obusiers américains M777, actuellement utilisés par les Ukrainiens, pouvant coûter près de 4 millions de dollars.Le Lancet a été développé par l’entreprise russe ZALA faisant partie du groupe Kalachnikov. Il est utilisé comme drone d’attaque ou de reconnaissance sur la ligne de front. Il peut également pénétrer dans les arrières ennemis à une distance de 40 à 70 kilomètres. Le Lancet peut porter une munition explosive ou à charge creuse.Une guerre de l’innovationM.Guerachtchenko a fait savoir que les militaires ukrainiens utilisaient actuellement des leurres de grande qualité."Vous ne pouvez pas dire que c'est faux même à cinq mètres", avance-t-il en ajoutant qu’"il s’agit d’une guerre de l’innovation".Il prétend que grâce à ces leurres aucun lance-roquettes multiple de fabrication américaine HIMARS n’a été perdu sur le champ de bataille.Des livraisons qui éloignent la résolution du conflitMoscou a déclaré à plusieurs reprises qu’en fournissant des armes à l’Ukraine les pays de l’Otan "jouent avec le feu".Selon le porte-parole du Kremlin, les livraisons d’armes occidentales ne contribuent pas au succès des pourparlers russo-ukrainiens et auront un effet négatif.Sergueï Lavrov a déclaré que les États-Unis et l’Otan participaient directement au conflit en Ukraine "non seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant des militaires sur le territoire du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et de certains autres pays".

