L’Algérie opte pour le blé mexicain et canadien en écartant le blé français

L'Algérie opte pour le blé mexicain et canadien en écartant le blé français

Après un court flirt avec les exportateurs de blé français suite aux précautions prises envers les importations russes après l’éclatement du conflit en Ukraine, l’Algérie s’est tournée vers le Mexique et le Canada.L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) vient d’acheter entre 400.000 et 450.000 tonnes de blé dur mexicain et canadien dans des proportions égales, rapporte le site web ObservAlgérie.L’Algérie, qui était parmi les plus grands importateurs de blé russe, est redevenue pour quelque temps un grand importateur du blé français auquel elle avait renoncé fin 2021 suite à la crise diplomatique entre les deux pays.Obstacles sanitairesLa situation risque de changer suite à une décision de l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) prise en octobre 2022.À compter du 25 avril, l’agence interdit l’utilisation de l’insecticide PH3 (phosphine) en fumigation des cales des vraquiers s’il est "au contact direct des céréales".Cependant, l’Algérie exige dans son cahier des charges que la fumigation soit en contact direct avec les grains.

