https://fr.sputniknews.africa/20230329/cet-aliment-russe-pourrait-devenir-un-nouveau-produit-dexportation-vers-lalgerie-1058345717.html

Cet aliment russe pourrait devenir un nouveau produit d'exportation vers l'Algérie

Cet aliment russe pourrait devenir un nouveau produit d'exportation vers l'Algérie

La margarine russe pourrait devenir un nouveau produit d'exportation vers l'Algérie, selon les analyses du ministère russe de l’Agriculture. Le pays maghrébin... 29.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-29T10:36+0200

2023-03-29T10:36+0200

2023-03-29T10:36+0200

algérie

maghreb

russie

exportations

beurre

alimentation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/1d/1045803652_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ddc51de2981f5157afb44a2dcc20f16c.jpg

Une denrée russe pourrait trouver un débouché en Algérie, enrichissant la liste de produits exportés par la Russie vers ce pays maghrébin. Il s’agit de la margarine, selon un rapport analytique d’Agroexport, structure du ministère russe de l’Agriculture.Un volume d'offre potentielle russe est estimé à 5 millions de dollars, d'après le rapport.Ce substitut au beurre est très prisé par les producteurs et consommateurs algériens. Ainsi, en 2021, la part des ventes du beurre était estimée à 32%, tandis que celle de la margarine était de 53%, selon Agroexport.Pourtant, l’Algérie a fabriqué elle-même une part faible (9%) de la margarine consommée en 2021. Ces dernières années, son plus important fournisseur a été l’Indonésie, avec 35,1 millions de dollars d’exportations toujours en 2021.La margarine, émulsion d'eau et d'huile végétale stabilisée par l’addition d’émulsifiants, s’utilise en pâtisserie ou pour remplacer du beurre dans l’alimentation.Quant à la Russie, en 2021 elle a fourni à l'Algérie des produits agricoles d'une valeur de 336,8 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu'en 2020. La margarine ne figure pas sur cette liste. Les volumes les plus importants ont été l'huile de soja (54,4%), et le blé (31,4%).

algérie

maghreb

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, russie, exportations, beurre, alimentation