Des HIMARS et d’autres armes US achetées par le Maroc alarment l’Espagne

Alors que Rabat poursuit la modernisation de son armée, en acquérant des armes, des missiles ou des drones, l’Espagne semble de plus en plus tourmentée. "Le Maroc entre dans le club des alliés les plus proches des États-Unis", écrit ainsi le site El Español.Le Département d'État a en effet approuvé la semaine dernière la vente au Royaume de 18 lance-roquettes multiples HIMARS, équipés de missiles tactiques ATACMS et de bombes guidées planantes AGM-154C. L'efficacité des HIMARS est prouvée, ils comptent parmi les meilleurs au monde. Le Maroc pourrait aussi utiliser ces AGM-154C à partir de ses avions F-16.Cet arsenal militaire a coûté à Rabat 524,2 millions de dollars.Madrid préoccupéLe Maroc achète en outre des armes à la France, à Israël et à l’Espagne, en vue de devenir une puissance militaire dans la région. Les capacités militaires marocaines ont déjà dépassé de loin celles de l’Espagne, constate le média marocain Bladi.net. La situation devient préoccupante pour Madrid, au regard des revendications du Royaume sur les villes autonomes espagnoles de Ceuta et de Melilla situées sur la côte nord du Maroc.

