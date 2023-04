https://fr.sputniknews.africa/20230416/seisme-en-turquie-moscou-continue-denvoyer-de-laide-humanitaire-1058646816.html

Séisme en Turquie: Moscou continue d'envoyer de l'aide humanitaire

Séisme en Turquie: Moscou continue d'envoyer de l'aide humanitaire

Les victimes de l'important séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie en février continuent de recevoir de l'aide russe. Un bateau chargé de fret en... 16.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-16T16:46+0200

2023-04-16T16:46+0200

2023-04-16T16:46+0200

turquie

russie

séisme

international

aide humanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103405/71/1034057114_0:130:2444:1505_1920x0_80_0_0_5f35920742820d0d9b12dacf8c8b68de.jpg

Un navire transportant de l'aide humanitaire russe destinée aux victimes des séismes dévastateurs de février dernier en Turquie est arrivé dans le port turc d'Ünye, sur la mer Noire, rapportent des médias turcs en citant les autorités locales.Un porte-conteneurs avec à son bord 184 tonnes de fret humanitaire en provenance de Sotchi, port russe sur la mer Noire, a apporté des produits alimentaires pour les personnes touchées.Un fret venant de SotchiLe bateau a été déchargé sous le contrôle de la Direction turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD). Les produits ont été expédiés vers la zone détruite par le tremblement de terre.Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont eu lieu le 6 février avec un intervalle de neuf heures dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est du pays. Les secousses se sont fait sentir dans onze provinces turques et ont également fortement touché la Syrie voisine. Les autorités ont qualifié ce cataclysme de "catastrophe du siècle". Près de 50.500 Turcs ont été tués.La Russie avait également organisé une collecte d'aide humanitaire pour les victimes du séisme en Syrie. Sputnik a pris part à cette initiative.

turquie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, russie, séisme, international, aide humanitaire