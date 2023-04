https://fr.sputniknews.africa/20230416/deux-avions-avec-du-combustible-nucleaire-russe-quittent-la-finlande--1058638278.html

Deux avions avec du combustible nucléaire russe quittent la Finlande

Samedi 15 avril, du combustible nucléaire russe a été transporté via la Finlande par voie aérienne.Le transit du combustible nucléaire russe via des aéroports finlandais a été effectué pour la troisième fois au moins après le début de l’opération militaire en Ukraine.Pour la première fois, ce combustible a été acheminé par voie aérienne via la Finlande en novembre dernier, lorsqu'un fret a quitté l'aéroport de Lappeenranta.Un autre vol est parti de l’aéroport d’Helsinki au mois de mars.Les autorités finlandaises avaient précisé précédemment que leur territoire était utilisé en tant que pays de transit faute de trafic aérien entre la Russie et l’Europe.Du combustible toujours importé par la FinlandeLe combustible nucléaire utilisé par les centrales finlandaises est importé par voie terrestre ou maritime.Début mars, le producteur d’énergie finlandais Fortum a fait savoir qu’il continuait d’acheter à la société russe TVEL du combustible pour sa centrale nucléaire de Loviisa.Le combustible nucléaire n’est pas soumis aux sanctions de l'UE.

