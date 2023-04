https://fr.sputniknews.africa/20230416/ces-cafards-cyborgs-pourront-un-jour-vous-venir-a-la-rescousse-1058650583.html

Ces cafards cyborgs pourront un jour vous venir à la rescousse

Ces cafards cyborgs pourront un jour vous venir à la rescousse

Des chercheurs nippons ont mené des expériences sur des cafards pour contrôler leurs mouvements à l’aide d’électrodes implantées dans leur corps. Ces études... 16.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-16T19:40+0200

2023-04-16T19:40+0200

2023-04-16T19:40+0200

international

robot

insectes

cafards

insectes-cyborgs

cyborgs

sciences et tech

sauvetage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102362/84/1023628490_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_04be44e184e23bc0266b569d0ba387af.jpg

Pas forcément le robot dont on rêvait en étant enfant! Des scientifiques japonais ont converti un cafard en cyborg, en utilisant une stimulation basée sur l’apprentissage automatique, à en croire une étude publiée dans la revue Cyborg and Bionic Systems.Les chercheurs ont implanté des électrodes sur les cerques d’un cafard, soit un appendice pair situé à l’extrémité de son abdomen. Ils sont ainsi parvenus à stimuler la marche de l’animal, le forçant à rester en mouvement. Ils se sont appuyés sur une centrale à inertie, un instrument utilisé en navigation parfois intégré dans les véhicules militaires lorsque les données GPS ne sont pas fiables ou peuvent être brouillées.Recherche sous les décombresCette expérience pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière de secours, par exemple après des séismes ou d’autres catastrophes naturelles. Des cafards munis de caméras pourraient ainsi être contrôlés pour localiser les victimes. Capables de se faufiler presque partout, ces insectes ont cependant une préférence marquée pour les endroits chauds et sombres, des limites pouvant désormais être effacées grâce à des stimulations adéquates.Le système inclut également des détecteurs permettant de minimiser les stimulations, afin que les cafards ne se fatiguent pas trop. Des algorithmes d’intelligence artificielle permettent de limiter les signaux électriques au strict nécessaire selon les circonstances.L’idée de lier robotique et monde animal a fait florès ces dernières années. Les scientifiques s’inspirent par exemple du vol des insectes pour construire de nouveaux robots. Les ingénieurs militaires s’inspirent aussi des formes animales, comme le prouvent certains chiens-robots russes, dotés de lasers pour détruire les appareils optiques de l'ennemi.Encore plus insolite: en Jordanie, les chameaux peuvent désormais être montés par des robots-jockeys lors de certaines courses.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, robot, insectes, cafards, insectes-cyborgs, cyborgs, sciences et tech, sauvetage