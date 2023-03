https://fr.sputniknews.africa/20230313/des-chercheurs-australiens-utilisent-la-biologie-des-insectes-pour-construire-des-robots-1058180739.html

Des chercheurs australiens utilisent la biologie des insectes pour construire des robots

Des robots qui peuvent "comprendre" l’image qu'ils filment sont développés par des chercheurs australiens. Cette technologie qui utilise la biologie des... 13.03.2023, Sputnik Afrique

Des scientifiques de l’Université Flinders en Australie utilisent la biologie des insectes, comme les mouches et les libellules, pour construire des robots qui peuvent "comprendre" l’image obtenue à partir d'une caméra.Pourquoi a-t-il recours aux insectes? Car la façon dont ils interprètent le monde est très similaire à celle des primates et humains.En étudiant la biologie des insectes, Russell Brinkworth a “réversé" par les procédés d’ingénierie le processus qui se déroule biologiquement. Il a ainsi créé un robot capable de comprendre la vision qu'il filme à partir de sa caméra.Ses robots ont donc la capacité d'interpréter l'environnement proche et de s'y adapter.UtilisationSelon le scientifique, les appareils sont capables de localiser des objets spécifiés à des kilomètres de distance, faisant ainsi progresser la technologie des caméras actuelles.De tels appareils seraient vitaux pour la police, la défense et la sécurité nationale à l'avenir, mais pourraient également être utilisés pour la conservation de l’environnement, comme l'enregistrement du nombre de koalas. De plus, la technologie pourrait un jour être utilisée afin de potentiellement construire un œil pour une personne aveugle, espère-t-il.

