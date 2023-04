https://fr.sputniknews.africa/20230415/une-bouffee-doxygene-financiere-pourrait-venir-a-la-tunisie-dun-pays-des-brics-1058627386.html

Une bouffée d’oxygène financière pourrait venir à la Tunisie d’un pays des BRICS

Tunis négocie depuis plusieurs mois avec le FMI pour obtenir un prêt pour soutenir l'économie du pays. Le pays, menacé d’une asphyxie économique et financière... 15.04.2023, Sputnik Afrique

Après être parvenu en octobre 2022 sur un accord de principe d’un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, le FMI a suspendu en décembre de la même année l’examen de son octroi.Le FMI, qui avait assorti le prêt de plusieurs conditions, a été accusé de diktat inacceptable par le Président tunisien Kaïs Saïed.Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire malien, estime que ces "conditionnalités" sont vraiment draconiennes.Besoin d’une bouffée d’oxygèneL’expert ne pense cependant pas que "ce soit un problème de souveraineté parce que les conditionnalités sont connues d’avance".Il reconnaît quand même que la Tunisie se trouve dans une situation "très, très délicate". Selon lui, le pays est menacé d’une asphyxie économique et financière.Dans cette situation, se tourner vers les BRICS serait pour la Tunisie "une perspective intéressante" bien que pour le moment cela ne puisse pas résoudre les problèmes.Modibo Mao Makalou estime que le pays "a besoin d’argent frais tout de suite ce qui ne peut se faire qu’au niveau bilatéral". Mais à l’heure actuelle la Chine, l’Inde et la Russie ont, selon lui, leurs propres problèmes."Donc je ne pense pas que l'argent frais puisse venir des BRICS."Cependant pour ce qui est des investissements, à terme la Tunisie pourrait avoir un accord bilatéral avec la Chine ou avec la Russie.L’alternative des BRICSTout de même, de plus en plus de pays, y compris en Afrique, manifestent leur intérêt pour coopérer avec les BRICS y voyant des "alternatives".La montée en puissance des BRICS et du Sud global est inexorable."Il n’est plus question d’avoir un monde unipolaire. Et je pense que ces organisations internationales financières, notamment celles de Bretton Woods, sont obligées de faire leur mue!", résume l’expert."Et donc je pense que la gouvernance mondiale en elle-même doit changer, qu’elle soit financière, politique ou sociale."

