Agence de notation des BRICS: pourquoi sa création est un impératif de notre époque

15.04.2023

2023-04-15T09:11+0200

2023-04-15T09:11+0200

2023-04-15T09:13+0200

Outre la dédollarisation, c'est au tour de la notation d’être placée dans le collimateur des pays préconisant la multipolarité sur le plan géopolitique. Ainsi, les discussions sur la création d'une agence de notation des BRICS, en cours depuis un certain temps, continueront, estime le professeur Anil Sooklal, ambassadeur itinérant de l’Afrique du Sud pour cette organisation."Étant donné l'environnement financier et économique mondial actuel et la tendance des agences de notation établies (…) d'avoir toujours une perception très négative de nos économies, nous avons estimé que nous devions également envisager de créer nos propres agences de notation indépendantes sur la base de notre expertise et de nos universitaires et chercheurs", a-t-il indiqué à Sputnik.Ne plus être soumis à un examen inobjectifCette mesure permettrait, selon lui, de faire des évaluations "de manière objective, transparente et ouverte et de ne pas être soumis en permanence à l'examen minutieux d'agences qui ont des agendas spécifiques".Le responsable espère "faire des progrès dans ce domaine" "à court et moyen terme".L'Afrique du Sud assure à présent la présidence tournante des BRICS, ce groupe de pays émergents qui regroupe aussi le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.Une agence de notation financière est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale.

