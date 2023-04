https://fr.sputniknews.africa/20230409/armes-nucleaires-en-bielorussie-loccident-dans-le-deux-poids-deux-mesures-face-a-moscou-1058462766.html

Armes nucléaires en Biélorussie: l’Occident dans le deux poids deux mesures face à Moscou

Armes nucléaires en Biélorussie: l’Occident dans le deux poids deux mesures face à Moscou

L’Occident a très vivement réagi aux projets de construire en Biélorussie un dépôt d’armes nucléaires tactiques russes. Il passe cependant sous silence la... 09.04.2023, Sputnik Afrique

En parlant du projet de la Russie de construire un dépôt d’armes nucléaires sur le territoire biélorusse, l’Occident voit la paille dans l’œil de Moscou, mais pas la poutre dans le sien. Comme si aucune arme nucléaire américaine n’était déployée en Europe.Réaction à un projet de LondresDans une interview accordée fin mars à la chaîne de télévision Rossiya 24, Vladimir Poutine a annoncé que le dépôt en question serait construit d’ici le 1er juillet prochain.Il a expliqué que la décision a été prétextée par une déclaration du vice-ministre britannique de la Défense sur l’intention de livrer à l’Ukraine des munitions à uranium appauvri, "ce qui est lié d’une façon ou d’une autre aux technologies nucléaires". De plus, c’était une demande de longue date du Président biélorusse d’accueillir des armes nucléaire russes sur son territoire, a nuancé M.Poutine."Nous faisons la même chose"Le dirigeant russe a rappelé que des armes nucléaires américaines étaient positionnées sur le territoire des pays alliés en Europe depuis des dizaines d’années.Vladimir Poutine a rappelé que les armements nucléaires américains étaient présents dans au moins six pays membres de l’Otan: l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et la Grèce.

