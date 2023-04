https://fr.sputniknews.africa/20230404/moscou-donne-un-conseil-a-loccident-a-propos-des-armes-nucleaires-1058408508.html

Moscou donne un conseil à l'Occident à propos des armes nucléaires

04.04.2023

Les pays membres de l’Otan devraient comprendre ce qui se passe et éviter de provoquer la Russie au vu du déploiement de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie, a déclaré ce mardi 4 avril Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.Selon M.Riabkov, l'élément de dissuasion nucléaire a toujours été et est certainement présent dans le système de planification militaire russe et, d'une manière générale, dans le concept de dissuasion des adversaires de la Russie."Infliger une défaite stratégique à la Russie"Pour M.Riabkov, Moscou ne pouvait pas être indifférent aux déclarations d'hommes politiques des États-Unis et d'autres pays de l'Otan selon lesquelles une défaite stratégique doit être infligée à la Russie.Ces risques ont été créés par la coalition occidentale dirigée par les États-Unis, rappelle-t-il.Le 25 mars, Vladimir Poutine avait déclaré que les travaux de construction d’un dépôt destiné aux armes nucléaires tactiques russes seraient achevés en Biélorussie d'ici le 1er juillet. Selon le Président russe, Moscou ne remet pas ses armes à Minsk, mais fait ce que les États-Unis ont fait depuis des décennies: les Américains "apprennent aux équipages, aux pilotes [de leurs alliés] à utiliser leurs armes en cas de besoin". Il a précisé que les aérodromes biélorusses disposaient déjà de dix avions capables de porter des armes nucléaires tactiques.

