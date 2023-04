https://fr.sputniknews.africa/20230407/une-afrique-souvrant-a-dautres-partenaires-est-un-risque-pour-leurope-1058436103.html

"Une Afrique s’ouvrant à d'autres partenaires est un risque pour l’Europe"

Les Européens sentent que l’Afrique sort peu à peu de leur zone d’influence et s’en inquiètent, explique à Sputnik Lianhoué Imhotep Bayala, politologue... 07.04.2023, Sputnik Afrique

L’Europe commence à rétropédaler. Faisant face au désamour de plus en plus flagrant des pays africains, l’UE dit vouloir accorder plus d’attention au continent noir. C’est en tout cas ce qu’a fait valoir récemment Hervé Bléjean, chef d'état-major de l'UE, qui a appelé les Européens à ne pas "se concentrer exclusivement sur leurs voisins les plus proches", en particulier l’Ukraine.Une opération de séduction qui ne trompe personne en Afrique, explique à Sputnik le politologue burkinabé Lianhoué Imhotep Bayala, qui y voit un aveu de faiblesse plus qu’autre chose.L’Afrique revêt en effet une grande importance pour l’Europe, en particulier en raison de ses richesses minières, souligne encore l’analyste, rappelant que la France possède le cinquième des réserves d’or au monde alors que son sous-sol en est presque dépourvu.L’avènement d’un monde multipolaire et d’une Afrique pleinement souveraine ne peut donc que nuire à l’Europe, indique Lianhoué Imhotep Bayala.Nouveaux partenariatsL’émergence de ce monde multipolaire permet également à l’Afrique de choisir ses partenaires, en fonction de ses intérêts. Les liens noués avec la Russie dans certains secteurs devraient ainsi permettre au continent d’avancer en s’émancipant du modèle occidental, ce qui en agace certains, affirme encore Lianhoué Imhotep Bayala.Si l’Europe veut entrer à nouveau dans la danse, elle devra pour sa part revoir sa copie et "humaniser" ses rapports avec l’Afrique, ajoute le politologue. La question de la reconnaissance des crimes européens sur le continent et d’éventuelles réparations doit être notamment posée, souligne-t-il.Ce 6 avril, Hervé Bléjean, chef d'état-major de l'UE avait appelé les Européens à "entendre la position" des pays africains souhaitant diversifier leurs partenariats, tout en s’adaptant pour ne pas céder ce continent d'importance stratégique. Le haut gradé avait notamment pointé du doigt les votes des pays africains à l’Onu sur l’Ukraine, beaucoup ayant pris le contrepied de l’Occident.

