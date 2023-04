https://fr.sputniknews.africa/20230406/lalgerie-propose-deux-tenues-traditionnelles-au-patrimoine-de-lunesco-1058424445.html

L’Algérie propose deux tenues traditionnelles au patrimoine de l’Unesco

L’Algérie propose deux tenues traditionnelles au patrimoine de l’Unesco

Le ministère algérien de la Culture et des Arts a annoncé avoir déposé une demande auprès de l'Unesco pour l'inscription de deux tenues féminines... 06.04.2023

Après que le raï a été inscrit sur la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco en décembre dernier, l’Algérie présente à l’Organisation deux tenues traditionnelles pour qu’elles y figurent aussi.Selon un communiqué paru le 3 avril sur la page Facebook* du ministère local de la Culture et des Arts, il s’agit de la "Gandoura" et de la "Melhfa".L’instance a noté dans le texte qu'un dossier intitulé "costume féminin de cérémonie du Grand Est algérien: la Gandoura et la Melhfa" avait été déposé officiellement, le 31 mars dernier, pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’humanité.D’autres en attenteD’après la source, le dossier est préparé depuis mai 2022 avec la participation des différentes directions de la culture, des musées, des associations, des chercheurs et autres artisans.Entre-temps, le ministère a fait savoir qu’un autre document pour l'inscription de 10 styles musicaux traditionnels algériens était également en préparation.Il sera présenté à l'Unesco lors de la session d'avril 2024, car le règlement de l’organisation "autorise le dépôt d'un seul dossier par année pour chaque État".Chaque année, le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco se réunit afin d’évaluer les candidatures et de décider d’inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles du patrimoine immatériel proposées par les États parties à la Convention de 2003.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

