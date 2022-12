https://fr.sputniknews.africa/20221201/le-rai-algerien-dans-la-playlist-du-patrimoine-mondial-de-lunesco-1057142250.html

Le raï algérien dans la playlist du Patrimoine mondial de l'Unesco

Le raï algérien dans la playlist du Patrimoine mondial de l'Unesco

Apparu dans les années 1930, le raï, chant populaire algérien, est entré au patrimoine de l'Unesco, a-t-il été annoncé ce 1er décembre sur Twitter. La harissa... 01.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-01T13:35+0100

2022-12-01T13:35+0100

2022-12-01T14:22+0100

algérie

maghreb

tunisie

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1045329567_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_41ea1207644c37a2565f32126f3929a0.jpg

Ce jeudi 1er décembre, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, qui se tient à Rabat, au Maroc, a rendu son verdict. Le raï algérien, ou plutôt "la tradition entourant ce genre musical", tout comme la harissa tunisienne, la fameuse pâte épicée, ainsi que les "savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales" qui la caractérisent, figurent désormais sur la liste du Patrimoine immatériel de l’humanité.Signifiant littéralement "avis" ou "opinion", le raï algérien est né dans les années 1930 dans la région d’Oran. C’est un genre musical populaire qui parle d'amour et d'interdits.Quant à la harissa, c'est un condiment tunisien préparé à partir de piments séchés au soleil, d'épices fraîchement moulues et d'huile d'olive.Chaque année, le Comité se réunit afin d’évaluer des candidatures et décider d’inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles du patrimoine immatériel proposées par les États parties à la Convention de 2003.

algérie

maghreb

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, tunisie, unesco