Accord céréalier, nucléaire civil, hub gazier: les dossiers que Lavrov apporte en Turquie

Accord céréalier, nucléaire civil, hub gazier: les dossiers que Lavrov apporte en Turquie

Le chef de la diplomatie russe s’est rendu en Turquie. Parmi les sujets que Sergueï Lavrov pourrait évoquer lors de ses entretiens avec les dirigeants du pays... 06.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-06T18:25+0200

2023-04-06T18:25+0200

2023-04-06T18:26+0200

Le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé ce jeudi 6 avril à Ankara pour une visite de deux jours. Il rencontrera son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Sputnik revient sur les sujets d’actualité que les ministres devraient aborder.Nucléaire civilLe chantier de construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu, pourrait se trouver au cœur des discussions. Depuis 2015, Rosatom, entreprise publique russe spécialisée dans le nucléaire, construit un réacteur à eau pressurisée de type VVER d'une puissance unitaire de 1.200 MW dans le sud du pays.Le 27 avril, la centrale nucléaire devrait recevoir du combustible nucléaire et, à partir de ce moment, l’installation deviendra atomique, avait précédemment annoncé le Président turc Recep Tayyip Erdogan. Lors de sa visite, Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu discuteront des détails de la cérémonie de chargement du combustible, à laquelle les chefs d’État russe et turc pourraient assister.Accord céréalier et hub gazierLes ministres pourraient aborder la réalisation de l’accord céréalier, conclu en juillet 2022 à Istanbul. Prolongé dernièrement pour 60 jours, l’accord expire le 18 mai.Le Président turc a toujours prêté une grande attention au sujet. Si la Russie décide de ne pas prolonger cet accord en raison des obstacles aux exportations russes, elle est prête à livrer gratuitement des céréales russes en Afrique, a annoncé fin mars Vladimir Poutine.Un autre projet majeur commun aux deux pays est le hub gazier international. La Turquie travaille activement à sa mise en œuvre, a déclaré fin mars Recep Tayyip Erdogan. Ce site industriel pourrait accueillir en partie le gaz russe destiné à l’Europe qui aurait dû passer par les gazoducs Nord Stream si ces derniers n’étaient pas endommagés par un acte de sabotage en septembre 2022.Le dossier syrienLe processus de négociation sur la Syrie devrait également être au centre de discisions entre MM.Lavrov et Cavusoglu.Début avril, Moscou a accueilli une réunion sur la Syrie des vice-ministres des Affaires étrangères de Turquie, de Russie, de Syrie et d'Iran. Selon des sources diplomatiques turques, les délégations sont parvenues à poursuivre les consultations.TourismeCet été, la Turquie compte accueillir beaucoup de touristes russes. Selon certaines estimations, le nombre de vols de compagnies aériennes russes et turques à destination de la Turquie devrait augmenter de 40 à 60% en 2023.Pourtant, ces problèmes persistent. Par exemple, les Russes, qui ne peuvent pas utiliser les cartes de paiement Visa ou Mastercard à l’étranger en raison des sanctions, ont aussi du mal à utiliser les cartes Mir en Turquie. Lors de leur rencontre, les ministres pourraient discuter des mesures concrètes à prendre pour éliminer ces difficultés.

