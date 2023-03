La Turquie est pleinement engagée à finaliser le projet d’un hub gazier, dit Erdogan

https://fr.sputniknews.africa/20230320/la-turquie-est-pleinement-engagee-a-finaliser-le-projet-dun-hub-gazier-dit-erdogan-1058257800.html

La Turquie travaille activement à la mise en place d’un hub gazier pour devenir un centre énergétique, a déclaré le Président turc lors d’une intervention diffusée à la télévision.Malgré les graves dommages causés par les séismes meurtriers début février, Ankara continue de construire des conduites et des structures de stockage de gaz supplémentaires.Le dirigeant turc a également annoncé la connexion prochaine du gazoduc russe passant par la mer Noire au système de transport de gaz de son propre pays.Selon le ministre turc de l’Énergie, Ankara voudrait exporter 40 milliards de mètres cubes d’or bleu par an.Objectifs du hubPlus tôt, les Présidents russe et turc ont convenu d’étudier la question de la création d’un hub gazier en Turquie. Une idée qui avait initialement été proposée par Vladimir Poutine.Ce site industriel serait susceptible de réacheminer en partie le gaz russe qui devait passer par l’Europe via les gazoducs Nord Stream. Ceux-ci ont été mis hors service par des actes de sabotage commis conjointement par les Américains et les Norvégiens, selon une enquête du journaliste américain Seymour Hersh.Moscou et Ankara envisagent de développer leurs infrastructures et d'accroître les livraisons de gaz également vers le sud, en plus de créer une plateforme commerciale pour le combustible bleu.D'autres pays pourraient également être impliqués, puisque l'Algérie, le Qatar et l'Azerbaïdjan fournissent également du gaz à l'Europe via la route du sud, indiquait fin janvier Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe.

