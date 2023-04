https://fr.sputniknews.africa/20230405/un-navire-de-guerre-russe-entre-dans-un-port-saoudien-pour-la-premiere-fois-en-10-ans-1058414999.html

Un navire de guerre russe entre dans un port saoudien pour la première fois en 10 ans

Pour la première fois en une décade, une frégate russe, à savoir l’Amiral Gorchkov, dotée de missiles hypersoniques Zircon, a fait escale dans un port d’Arabie... 05.04.2023, Sputnik Afrique

La frégate de la Flotte russe du Nord Amiral Gorchkov est arrivée dans le port de Jeddah, en Arabie saoudite, a annoncé ce mercredi 5 avril le service de presse du District militaire occidental.Il est à noter que la dernière escale de navires de guerre de la Marine russe dans les ports du Royaume remonte à 10 ans.Selon la source, le bâtiment, accompagné du pétrolier Kama, y a mouillé dans le cadre d’un voyage à travers l’Atlantique, l’océan Indien et la mer Méditerranée.Les navires vont se réapprovisionner en carburant, en eau douce et en vivres.Un grand voyageL’Amiral Gorchkov a entamé son périple le 5 janvier. La tâche principale est d'assurer la présence navale russe dans les zones stratégiquement importantes des mers et océans. Doté de systèmes de missiles de croisière hypersoniques Zircon, le vaisseau devra traverser les océans Indien et Atlantique, ainsi que la Méditerranée.Depuis le début du trajet, il a participé à deux exercices navals internationaux dans les eaux de l'océan Indien et de la mer d’Arabie.

