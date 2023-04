https://fr.sputniknews.africa/20230405/un-drone-ukrainien-secrase-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie---video-1058410139.html

Un drone ukrainien s’écrase près de la centrale nucléaire de Zaporojié - vidéo

Un drone ukrainien s’écrase près de la centrale nucléaire de Zaporojié - vidéo

Une semaine après la visite du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire de Zaporojié, un drone des... 05.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-05T08:40+0200

2023-04-05T08:40+0200

2023-04-05T08:40+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

centrale nucléaire de zaporojié

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

rafael grossi

drone

opération militaire

armée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/05/1058409765_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_2b59026e3ed3d95ed0a5f2aa76a70d68.jpg

Un drone de l’armée ukrainienne de fabrication polonaise est tombé ce mercredi 5 avril à proximité de la centrale nucléaire de Zaporojié, a déclaré à Sputnik un commandant des forces russes chargé d'assurer la sécurité du site.Selon lui, l’emplacement de l'épave peut indiquer que la cible était l'infrastructure de la centrale.Les spécialistes sont en train de déterminer les raisons de la chute de l’appareil.La visite de l’AIEALe 29 mars, Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a visité le lieu pour la deuxième fois et a inspecté son territoire en compagnie du conseiller du PDG de Rosenergoatom, Renat Kartchaa.D’après ce dernier, M.Grossi s’est assuré qu’il n’y avait jamais eu et qu’il n’y aurait jamais d’armes offensives sur le territoire de la centrale.Le chef de l’AIEA a appelé à prendre des mesures pour protéger l’installation contre les attaques.La plus grande centrale nucléaire d'EuropeLa centrale nucléaire de Zaporojié est située près de la ville d'Energodar. En termes de nombre d'unités et de capacité, c’est la plus grande d'Europe. Elle dispose de six unités de puissance d'une capacité de 1 gigawatt chacune.Les forces russes ont pris le contrôle du site en mars 2022, quelques jours après le début de l’opération militaire spéciale. Depuis lors, la centrale a été régulièrement touchée par des frappes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, centrale nucléaire de zaporojié, agence internationale de l'énergie atomique (aiea), rafael grossi, drone, opération militaire, armée