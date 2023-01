https://fr.sputniknews.africa/20230126/laiea-constate-de-puissantes-explosions-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1057723052.html

L'AIEA constate de puissantes explosions près de la centrale nucléaire de Zaporojié

Des experts de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire déployés à la centrale de Zaporojié ont fait état de puissantes explosions entendues près du... 26.01.2023, Sputnik Afrique

De fortes déflagrations ont été entendues les 25 et 26 janvier aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporojié, constatent les employés de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire (AIEA) présents sur le site.Dans un communiqué, l'agence fait état de huit explosions qui ont retenti près de la centrale hier, et de nouvelles déflagrations survenues plus tôt dans la journée de jeudi. Le nombre de ces dernières n'est pas précisé.La plus grande centrale nucléaire d'EuropeLa centrale nucléaire de Zaporojié est située près de la ville d'Energodar. En termes de nombre d'unités et de capacité, c’est la plus grande d'Europe. Elle dispose de six unités de puissance d'une capacité de 1 gigawatt chacune.Les forces russes ont pris le contrôle du site en mars 2022, quelques jours après le début de l’opération militaire spéciale. Depuis lors, la centrale a été régulièrement touchée par des frappes, les parties en conflit s’accusant mutuellement de "terrorisme nucléaire".Début septembre, une délégation de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s’est rendue sur place. Au terme de sa visite, l’AIEA a qualifié la situation sur le site d’"intenable" et demandé la mise en place d’une zone de sécurité autour de la centrale.

