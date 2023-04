https://fr.sputniknews.africa/20230405/si-lafrique-prend-son-destin-en-main-les-flux-migratoires-peuvent-sinverser-selon-un-expert-1058415763.html

Si l’Afrique prend son destin en main, les flux migratoires peuvent s’inverser, selon un expert

Si l'Afrique prend son destin en main, les flux migratoires peuvent s'inverser, selon un expert

Dans cette nouvelle édition de L’Afrique en marche, Hassen Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l’Université de Sousse, en Tunisie... 05.04.2023, Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, Hassen Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'Université de Sousse, en Tunisie, livre ses analyses des facteurs politiques, géographiques et historiques qui sous-tendent les dynamiques migratoires vers l'Europe.

"La migration irrégulière maghrébine et subsaharienne vers l’étranger traduisent l’existence d’écarts de développement et d’intégration socio-économique entre les régions attractives du littoral et des grandes villes d’un côté, et les régions répulsives de l’intérieur et du Sud de l’autre", affirme à Radio Sputnik Afrique Hassen Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l’Université de Sousse et président de l’ONG Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile.Selon lui, "l’Afrique subsaharienne est devenue depuis le milieu des années 90 du XXe siècle une zone fort pourvoyeuse de migrants pour tous les pays d’Afrique du Nord, en raison de trois facteurs principaux : l’explosion démographique, l’élargissement de l’écart de développement avec les pays d’Afrique du Nord et avec les pays développés, l’éclatement des guerres civiles et ethniques en Afrique orientale, centrale et occidentale etc."Et de poursuivre, "les effets de la guerre en Libye, [déclenchée par l’intervention de l’Otan sous instigation française en 2011, ndlr], se sont étendus aux pays du Sahel. Les réseaux criminels de trafic de migrants et de traite des êtres humains ont transféré des centaines de milliers de migrants africains vers la Libye principalement, puis vers l’Europe, durant la décennie 2011-2020". "À partir du moment où il y a certaines puissances qui ne veulent pas qu’il y ait une stabilisation de la Libye, les groupes armées vont continuer à faire des trafics aussi bien de migrants que de pétrole, des armes ou de la drogue", avertit Hassen Boubakri.Enfin, il estime qu’"au de-là de toutes considérations, la résolution du problème des migrations irrégulières à partir des pays du Maghreb, comme du reste de l’Afrique, ne peut être obtenue que grâce à l’encouragement et à la mise sur pied de réelles et courageuses politiques économiques et sociales productives de richesses et créatrices d’emplois dans les zones de départ et de transition".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

