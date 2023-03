https://fr.sputniknews.africa/20230318/plus-de-70-migrants-senegalais-rapatries-de-tunisie-et-de-libye-1058238532.html

Plus de 70 migrants sénégalais rapatriés de Tunisie et de Libye

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a rapatrié plus de 70 migrants souhaitant rentrer dans leur pays natal, qui se trouvaient en Tunisie et en... 18.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-18T20:25+0100

2023-03-18T20:25+0100

2023-03-18T20:29+0100

sénégal

tunisie

libye

afrique subsaharienne

maghreb

international

migrants

rapatriement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/16/1052284220_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_4c54f9794587b238df85906d1745d675.jpg

Soixante-seize migrants sénégalais qui se trouvaient en Tunisie et en Libye ont été rapatriés dans leur pays, a annoncé ce samedi 18 mars le ministère sénégalais des Affaires étrangères.C'est ''sur instructions'' du Président Macky Sall que le ministère des Affaires étrangères ''a procédé au rapatriement de 76 Sénégalais, sur les 172 initialement inscrits, qui étaient établis en Tunisie et en Libye'', a précisé le communiqué.Les migrants ''ont été pris en charge, à leur arrivée à l'aéroport, par les services compétents de l'État, conformément aux procédures habituelles mises en place dans de pareilles situations''.Le ministère remercie les autorités tunisiennes et libyennes pour ''leur coopération qui a facilité la bonne exécution de cette opération'', a ajouté le communiqué.

sénégal

tunisie

libye

afrique subsaharienne

maghreb

2023

