Qu'est-ce que la furtivité, caractéristique essentielle de nombreux avions de combat?

Les expériences d'utilisation de matériaux spéciaux absorbant les ondes radars pour doter les avions de combat de caractéristiques furtives remontent à la... 03.04.2023

Des ingénieurs russes ont créé des prototypes d’une nouvelle génération de matériaux furtifs capables d’absorber jusqu'à 95% du rayonnement électromagnétique généré par les radars, a annoncé fin mars Rostec, société d'État russe active dans les produits industriels de haute technicité destinés aux secteurs civils et militaires.Alors que ce matériau, utilisé dans l'industrie aéronautique comme élément structurel des avions et non comme revêtement, pourrait constituer une première dans l’industrie, Sputnik vous explique comment les aéronefs furtifs sont construits, quels sont leurs avantages et inconvénients et qui sont les leaders de l’industrie.Qu'est-ce que la furtivité et pourquoi est-elle nécessaire?Dans le contexte des progrès spectaculaires des technologies de la seconde moitié du XXe siècle, les technologies furtives sont devenues une caractéristique essentielle de nombreux avions de combat modernes, ainsi que de certaines conceptions de drones et de missiles de croisière.Les concepteurs d'avions utilisent une variété d'astuces de conception et de technologies pour réduire la probabilité que des aéronefs soient captés par les systèmes radars ennemis. Cela comprend la création d'avions avec des propriétés aérodynamiques qui réduisent la traînée et la visibilité (connues sous le nom de "signature" ou "section transversale radar") aux signaux radar, et une variété de revêtements absorbant les ondes radars.D'autres conceptions furtives se concentrent sur la réduction de la zone de l'avion qui peut être captée par le radar, y compris des composants pour protéger les aubes de compresseur et les moteurs, par exemple, ou l'utilisation d'un carburant spécial pour réduire le rayonnement thermique.Quand les avions furtifs ont-ils été créés pour la première fois?L'URSS et le Royaume-Uni ont expérimenté la technologie furtive avant la Seconde Guerre mondiale. Ces conceptions comprenaient le biplan multirôle soviétique Polikarpov Po-2, construit presque entièrement en tissu et en bois, et le Yakovlev AIR-4 "Avion invisible", un prototype d'avion construit à partir de polymères synthétiques de pointe, de peinture en poudre d'aluminium, et un travail de laque qui a permis à l'avion de "disparaître" lors des tests. Le bombardier léger britannique Havilland Mosquito était principalement en bois, ce qui lui permettait d'échapper aux premiers radars, et est sans doute la conception "proto-furtive" la plus réussie de l’époque.Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a créé le chasseur expérimental Horten Ho 229.Qui a développé le premier véritable avion furtif moderne?Le bombardier stratégique britannique Avro Vulcan et l'avion américain de reconnaissance stratégique Lockheed SR-71 Blackbird, créés respectivement au milieu des années 1950 et au milieu des années 1960, sont considérés comme les premiers avions dotés d'éléments furtifs modernes produits en grand nombre.Le SR-71 a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, devenant le seul avion américain à ne jamais être abattu par les défenses aériennes vietnamiennes. Le Blackbird a été officiellement retiré à la fin des années 1990. Des raisons politiques et des coûts d'exploitation élevés ont été évoqués, mais la décision est devenue plus claire après la mise en service du Mikoyan-Gurevich MiG-25, un intercepteur supersonique soviétique, dont les caractéristiques de vitesse et d'altitude ont permis d'intercepter le SR-71.Les États-Unis et l'URSS ont continué à expérimenter la technologie furtive dans les années 1970 et au début des années 1980. Ainsi, les Soviétiques ont créé le chasseur MiG-29, qui comprenait un revêtement absorbant. Au début des années 1980, Tupolev a créé le bombardier stratégique lourd à aile à balayage variable Tu-160 "Cygne blanc", qui continue de détenir des records comme l'un des bombardiers les plus rapides et les plus lourds jamais créés.Au milieu des années 1980, Lockheed a commencé la production du F-117 Nighthawk. À la fin des années 1980, Northrop a créé son propre avion furtif à aile volante, le bombardier B-2 Spirit, conçu pour des missions de bombardement au plus profond du territoire ennemi.Les avions furtifs modernes et les avions qui intègrent des technologies furtives comprennent le chasseur F-22 Raptor, le chasseur-bombardier Sukhoi Su-34, les chasseurs MiG-35 et Su-35, l'Eurofighter Typhoon, le chasseur HAL Tejas, le Shenyang J -31, le chasseur Sukhoi Su-57 et l'avion-multirôle F-35 Lightning II.Quelles sont les vulnérabilités des avions furtifs?Bien qu'ils aient une capacité améliorée à opérer dans des environnements aériens hostiles sans détection par rapport aux aéronefs non furtifs, les avions furtifs ne sont pas invisibles et peuvent même être vulnérables, en particulier lorsqu'ils opèrent dans un environnement de défense aérienne dense. En 1999, les défenses aériennes yougoslaves ont abattu un F-117 Nighthawk furtif à l'aide du S-125 Neva, un système de défense aérienne soviétique mis en service au début des années 1960.Les contre-mesures efficaces modernes contre les avions furtifs comprennent un radar multistatique avec une détection d'une SER améliorée, des systèmes de recherche et de poursuite infrarougesOutre les États-Unis et certains de ses alliés de l'Otan, la Russie, la Chine et l'Iran revendiquent tous la possession de systèmes radars et de missiles modernes capables de détecter, de suivre et, si nécessaire, d'abattre les avions furtifs ennemis. Le Podsolnoukh ("Tournesol"), système radar à ondes de surface au-dessus de l'horizon, peut détecter même le dernier avion furtif américain, le F-35, à longue portée.

