Quelles sont les économies africaines les plus résilientes au monde?

Les économies du Maroc, de l’île Maurice et du Botswana ont montré les meilleures performances dans des conditions de fluctuations mondiales, indique le... 02.04.2023, Sputnik Afrique

L’inflation, les conditions météorologiques défavorables… Allianz Trade a publié son baromètre annuel désignant les économies les plus résilients à l'impact de ces facteurs.Dans la nouvelle carte Risque Pays 2023, le Maroc, l’île Maurice et le Botswana ont formé le Top-3 des pays africains ayant affiché les meilleures notes sur le continent.Allianz Trade a octroyé des notes allant de AA à D, ce dernier indiquant un investissement pour les entreprises risqué. Le Botswana a été évalué à BB1. Le Maroc a également réussi à maintenir une note globale de B3. Cela lui a permis de partager la même position que l’île Maurice.Le reste de l’AfriqueCes trois pays ont donc dépassé le Nigeria (classé D3), l’Afrique du Sud (C3), l’Égypte (D4) et l’Algérie (C3). Dans l’ensemble, la carte du continent africain proposée par Allianz Trade est assez sombre. Elle décrit un risque assez élevé d’impayés et de défaillances des entreprises dans la majorité des firmes d’Afrique, cela, à cause de la volatilité de l’environnement international.Le baromètre offre également ses prévisions de la croissance économique. Selon ce paramètre, en 2023, la croissance économique mondiale devrait chuter à 2,2%. Ce, contre une augmentation de 3% en 2022. Or, selon l’assureur-crédit Allianz Trade, un rebondissement de 2,3% est prévu pour l’an 2024.Quant à l’inflation mondiale, elle est attendue à +6,6% en 2023 et à +4% en 2024.

