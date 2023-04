https://fr.sputniknews.africa/20230402/je-taime-moi-non-plus-elon-musk-va-discuter-avec-les-autorites-chinoises-1058386213.html

Je t’aime moi non plus: Elon Musk va discuter avec les autorités chinoises

Je t’aime moi non plus: Elon Musk va discuter avec les autorités chinoises

Le patron de Tesla et de Twitter va se rendre en Chine, pays avec lequel il entretient des relations contrastées. Sa dernière visite remonte à 2020. 02.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-02T22:16+0200

2023-04-02T22:16+0200

2023-04-02T22:16+0200

international

elon musk

chine

tesla

économie

voiture électrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0a/1045046457_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_431502f3c95b7b1809e989d98f7d8047.jpg

Les tribulations d’un milliardaire en Chine. L’homme d’affaires ElonMusk a prévu de se rendre bientôt dans l'Empire du milieu, où il espère notamment rencontrer le nouveau Premier ministre Li Qiang, rapporte Reuters.Une destination importante pour le patron de Tesla, qui avait ouvert une "giga-usine" à Shanghai en 2019. Musk avait d’ailleurs déjà rencontré Li Qiang à cette occasion. La dernière visite du fantasque homme d’affaires en Chine remonte néanmoins à trois ans, alors que Xi Jinping n’avait pas encore entamé son troisième mandat.La visite de Musk entre aussi dans une logique de réouverture chinoise, alors que le pays a été sévèrement mis à l’épreuve par la pandémie de Covid et compte attirer à nouveaux les investisseurs.Une relation tourmentéeMalgré l’ouverture de l’usine Tesla à Shanghai, Pékin entretient pourtant une relation ambigüe avec Elon Musk. La Chine voit en particulier d’un mauvais œil le déploiement de son réseau de satellites Starlink, censé fournir des services internet. L’Empire milieu envisage même de créer une constellation concurrente de 13.000 satellites, pour empêcher Starlink de monopoliser l’orbite terrestre basse.En mars 2021, le Wall Street Journal avait également affirmé que le gouvernement chinois restreignait l’utilisation des véhicules Tesla pour certains employés militaires, à cause des caméras capables de récolter certaines données sensibles. Elon Musk avait cependant nié les accusations d’espionnage via ces véhicules.Le milliardaire americano-sud-africain a également donné son avis géopolitique sur la Chine à plusieurs reprises. Fin 2021, il avait ainsi déclaré que le pays avait acquis le statut de puissance mondiale, devançant même les États-Unis économiquement. En octobre 2022, il avait aussi proposé de donner à Taïwan le statut de zone administrative spéciale pour apaiser les tensions autour de l’île.Si ses usines sont implantées en Chine, Tesla connaît par ailleurs quelques difficultés sur le marché intérieur, distancé par les constructeurs locaux. BYD, géant chinois des véhicules électriques a depuis longtemps dépassé la marque américaine dans le pays, représentant 41% des ventes de voitures à énergie verte, contre 8% pour Tesla.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, chine, tesla, économie, voiture électrique