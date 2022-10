https://fr.sputniknews.africa/20221007/elon-musk-propose-une-solution-pour-le-conflit-chine-taiwan--1056432107.html

Elon Musk propose une solution pour le conflit Chine-Taïwan

Elon Musk propose une solution pour le conflit Chine-Taïwan

Le milliardaire américain a proposé un statut spécial pour l’île de Taïwan afin de résoudre les tensions dans la région avec Pékin. Un conflit entre la Chine... 07.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-07T21:19+0200

2022-10-07T21:19+0200

2022-10-07T21:19+0200

elon musk

chine

taiwan

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1045774901_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a0152f20d99dc30a259c44e34f0eda39.jpg

Après avoir proposé une formule de paux pour Moscou et Kiev, Elon Musk donne de nouveaux conseils géopolitiques. Dans une interview pour le Financial Times, le milliardaire a proposé un statut spécial à l’île de Taïwan , à l’image de Hong-Kong, rétrocédée à Pékin par la Grande-Bretagne en 1997.Il convient de rappeler qu'Elon Musk possède une usine Tesla à Shanghai, et les tensions actuelles ne sont pas bénéfiques pour ses affaires. Son site de production sur place représente entre 30 et 50% de la production totale de la firme.Tentative de compromisOutre le dossier chinois, Elon Musk s’est distingué en proposant son plan de paix pour l’Ukraine à travers un sondage sur Twitter. Il proposait d’organiser un nouveau vote sur les territoires contrôlés par la Russie, sous l’égide de l’Onu, de reconnaître que la Crimée est russe, d’assurer l’approvisionnement en eau de la péninsule et d’exiger un statut neutre pour Kiev.Il avait également soutenu que les parties orientales de l’Ukraine étaient à majorité russes et souhaitaient en effet faire partie de la Russie.

chine

taiwan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, chine, taiwan, tesla