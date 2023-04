https://fr.sputniknews.africa/20230401/une-carte-de-mars-epoustouflante-creee-par-la-mission-spatiale-emiratie-1058377489.html

Une carte de Mars époustouflante créée par la mission spatiale émiratie

Près de 600 images fournies par la sonde spatiale émiratie Hope ont permis aux cherheurs de recréer une incroyable mappemonde de la planète rouge. 01.04.2023, Sputnik Afrique

Si aucun être humain n’a encore mis le pied sur Mars, notre connaissance de la planète rouge continue de s’enrichir jour après jour. Cette fois-ci, c’est la mission émiratie Hope qui a apporté sa pierre à l’édifice, en dévoilant une incroyable carte du célèbre corps céleste.Les scientifiques ont pour cela assemblé 582 images fournies par la sonde spatiale entre février et août 2021, rapporte un communiqué de l’Université de New York Abu Dhabi qui a participé au projet. Les zones polaires ont été écartées car les données étaient insuffisantes, mais le résultat reste saisissant.La carte révèle par exemple des images inédites de Kasei Valles, une région creusée de canyons qui se sont probablement formés après de gigantesques inondations. Cela témoigne du changement de climat qui s’est opéré sur Mars au cours de milliards d’années, amenant au monde sec et stérile que nous connaissons aujourd’hui, notent les scientifiques.De nombreuses autres régions sont également visibles, comme le renflement de Tharsis, qui comprend les plus hauts volcans de la planète. Certains d’entre eux culminent à plus de 20.000 mètres au-dessus du niveau de référence martien!La carte montre également le cratère Hellas Planitia, région qui a été heurtée par un énorme astéroïde ou peut-être même une protoplanète il y a environ 4 milliards d’années.Mission émiratieLa sonde spatiale Hope (Al-Amal en arabe) a été mise en orbite en février 2021, faisant des Émirats arabes unis la cinquième nation à s'installer autour de Mars. Le lancement a cependant été effectué depuis le Japon, via une fusée construite par Mitsubishi.La mission émiratie est particulièrement axée sur l’étude du climat et sur les changements de l'atmosphère martienne, pour savoir comment l’oxygène et l’hydrogène y ont disparu. L’orbite de la sonde, située entre 20.0000 et 43.000 kilomètres, lui permet une surveillance de Mars 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

