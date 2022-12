https://fr.sputniknews.africa/20221204/la-chute-dun-asteroide-a-provoque-un-megatsunami-sur-mars-1057171109.html

La chute d'un astéroïde a provoqué un mégatsunami sur Mars

La chute d'un astéroïde a provoqué un mégatsunami sur Mars

Un cratère géant sur une plaine de Mars, qui a été causé par l'impact d'un astéroïde, a été découvert par des chercheurs. Ce corps céleste a provoqué une vague... 04.12.2022, Sputnik Afrique

Une équipe internationale de scientifiques a découvert un cratère géant d’un diamètre de 110 kilomètres dans la plaine martienne de Chryse. Il s’est formé avec l'impact d'un astéroïde, relate une étude publiée dans la revue Scientific Reports.L’étude précise que lorsque l’atterrisseur Viking-1 s’est posé sur la plaine de Chryse en 1976, ses caméras ont immortalisé une surface jonchée de blocs rocheux.Les chercheurs ont donc découvert que ces derniers étaient apparus sur ce terrain à la suite d’un tsunami massif généré par la chute d’un grand astéroïde.Une vague de plus de 200 m de hautEn tombant dans une mer peu profonde de la planète rouge, il a provoqué un mégatsunami de plus de 200 mètres de haut. Cela s’est produit il y a 3,4 milliards d’années quand la surface de Mars était encore couverte d'eau.Selon le rapport, ce corps céleste était similaire à celui qui a fait le cratère de Chicxulub sur Terre et a entraîné l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.

